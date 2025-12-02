Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में अव्यवस्था, बीकॉम के 60 फीसदी विद्यार्थी एटीकेटी, नहीं मिले एडमिट कार्ड

एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन

2 min read
शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 02, 2025

शहडोल. पं शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर बरती जा रही लापरवाही को लेकर एनएसयूआई ने शहडोल परिसर में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर छात्र संगठन ने परीक्षा विभाग के गेट पर ज्ञापन रखकर वहां से लौट गए। छात्र संगठनों का कहना था कि विद्यार्थियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम, मार्कशीट, प्रैक्टिकल माक्र्स, एग्जाम फार्म, एडमिट कार्ड एवं मूल्यांकन प्रणाली को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। इसके चलते हजारों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन ने एक ही व्यक्ति को कई प्रभार और कार्यभार दे रखा है। इसके चलते कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बीकॉम प्रथम वर्ष के परिणामों में लगभग 60 प्रतिशत विद्यार्थियों को एटीकेटी कर दिया गया है, जबकि अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए एवं अच्छे अंक प्राप्त करने योग्यता रखते थे। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरु हो गई हैं और अब तक उन्हे एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

परीक्षा फार्म की वेबसाइट सिर्फ 3 दिन के लिए खुली इसमें से दो दिन सर्वर ठप रहा। बीए एवं बीएससी प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम अब तक जारी नहीं किए गए। सत्र 2023 - 2024 के कई विद्यार्थियों को अब तक मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई गई है। सीसीई एवं प्रेक्टिल में विद्यार्थियों के उपस्थित रहने के बाद भी अनुपस्थित दिखाया गया है। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से मांग की है कि विद्यार्थियों की इन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। सात दिवस के अंदर इनका समाधान नहीं होता तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी, जिला उपाध्यक्ष आशीष द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष सिमरन कौर, अमन तिवारी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष दीपांशु गुप्ता, महेंद्र सिंह, हर्षित, ओम, कान्हा, आशु, शिवांशु, मृत्युंजय, शुभक, आयुष, अजय, शुभम, आदर्श, शिवम, दीपक, रोहित सहित एनएसयूआई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और कई विद्यार्थी उपस्थित रहे।

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में अव्यवस्था, बीकॉम के 60 फीसदी विद्यार्थी एटीकेटी, नहीं मिले एडमिट कार्ड

