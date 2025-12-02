पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में अव्यवस्था, बीकॉम के 60 फीसदी विद्यार्थी एटीकेटी, नहीं मिले एडमिट कार्ड

शहडोल. पं शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर बरती जा रही लापरवाही को लेकर एनएसयूआई ने शहडोल परिसर में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर छात्र संगठन ने परीक्षा विभाग के गेट पर ज्ञापन रखकर वहां से लौट गए। छात्र संगठनों का कहना था कि विद्यार्थियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम, मार्कशीट, प्रैक्टिकल माक्र्स, एग्जाम फार्म, एडमिट कार्ड एवं मूल्यांकन प्रणाली को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। इसके चलते हजारों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन ने एक ही व्यक्ति को कई प्रभार और कार्यभार दे रखा है। इसके चलते कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बीकॉम प्रथम वर्ष के परिणामों में लगभग 60 प्रतिशत विद्यार्थियों को एटीकेटी कर दिया गया है, जबकि अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए एवं अच्छे अंक प्राप्त करने योग्यता रखते थे। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरु हो गई हैं और अब तक उन्हे एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।