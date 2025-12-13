वन अमले ने दबिश देकर 274 नग चिरान, 7 नग दरवाजा और 4 सेट सोफा किए जब्त

पेण्ड्रा से कारीगर बुलाकर घर पर चल रहा था सोफा व दरवाजा बनाने का कारोबार

शहडोल. दक्षिण वनमंडल शहडोल अंतर्गत वन विभाग की टीम ने एक घर में छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मौके से इमारती लकड़ी के चिरान सहित दरवाजे, सोफा व अन्य निर्माण सामग्री जब्त कर प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। बताया जा रहा है कि लकड़ी की सामग्री तैयार करने के लिए दूसरे राज्य से बढ़ई को बुलाया गया था। वन विभाग की टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच के बाद यह खुलासा हो पाएगा कि यह कारोबार कब से चल रहा था और इसके लिए लकड़ी कहां से लाते थे। जानकारी के अनुसार वन विभाग को सूचना मिली थी कि बुढ़ार व पकरिया के बीच एक घर में बड़ी तादाद में लकड़ी के फर्नीचर व अन्य सामग्री तैयार की जा रही है। सूचना पर वन परिक्षेत्र बुढ़ार और जैतपुर की संयुक्त टीम ने सीताराम उर्फ सुरेश चौधरी पिता गुलजारी उर्फ नत्थूराम चौधरी 61 वर्ष के घर पर दबिश देकर सर्च किया। इस दौरान वन विभाग की टीम ने बड़ी तादाद में बबूल एवं खम्हेर प्रजाति के चिरान, दरवाजा पल्ला सहित अन्य सामग्री जब्त की है। कार्रवाई में वन परिक्षेत्राधिकारी जैतपुर जसवंत मीणा (प्रशिक्षु भवसे), वन परिक्षेत्राधिकारी बुढ़ार सलीम खान, कमला प्रसाद वर्मा परिक्षेत्र सहायक बुढ़ार, बीटगार्ड धनपुरी, सुजीत रजक परिक्षेत्र सहायक घोरवे, बीटगार्ड बंशीपतेरा, बीटगार्ड घोरवे एवं अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही।