शहडोल

वन अमले ने दबिश देकर 274 नग चिरान, 7 नग दरवाजा और 4 सेट सोफा किए जब्त

पेण्ड्रा से कारीगर बुलाकर घर पर चल रहा था सोफा व दरवाजा बनाने का कारोबार

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 13, 2025

पेण्ड्रा से कारीगर बुलाकर घर पर चल रहा था सोफा व दरवाजा बनाने का कारोबार
शहडोल. दक्षिण वनमंडल शहडोल अंतर्गत वन विभाग की टीम ने एक घर में छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मौके से इमारती लकड़ी के चिरान सहित दरवाजे, सोफा व अन्य निर्माण सामग्री जब्त कर प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। बताया जा रहा है कि लकड़ी की सामग्री तैयार करने के लिए दूसरे राज्य से बढ़ई को बुलाया गया था। वन विभाग की टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच के बाद यह खुलासा हो पाएगा कि यह कारोबार कब से चल रहा था और इसके लिए लकड़ी कहां से लाते थे। जानकारी के अनुसार वन विभाग को सूचना मिली थी कि बुढ़ार व पकरिया के बीच एक घर में बड़ी तादाद में लकड़ी के फर्नीचर व अन्य सामग्री तैयार की जा रही है। सूचना पर वन परिक्षेत्र बुढ़ार और जैतपुर की संयुक्त टीम ने सीताराम उर्फ सुरेश चौधरी पिता गुलजारी उर्फ नत्थूराम चौधरी 61 वर्ष के घर पर दबिश देकर सर्च किया। इस दौरान वन विभाग की टीम ने बड़ी तादाद में बबूल एवं खम्हेर प्रजाति के चिरान, दरवाजा पल्ला सहित अन्य सामग्री जब्त की है। कार्रवाई में वन परिक्षेत्राधिकारी जैतपुर जसवंत मीणा (प्रशिक्षु भवसे), वन परिक्षेत्राधिकारी बुढ़ार सलीम खान, कमला प्रसाद वर्मा परिक्षेत्र सहायक बुढ़ार, बीटगार्ड धनपुरी, सुजीत रजक परिक्षेत्र सहायक घोरवे, बीटगार्ड बंशीपतेरा, बीटगार्ड घोरवे एवं अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कारोबार के संबंध में जुटा रहे जानकारी

घर पर चल रहे लकड़ी के इस कारोबार के संबंध में वन विभाग जानकारी जुटा रहा है। श्रद्धा पन्द्रे डीएफओ दक्षिण वनमंडल ने बताया कि हमें शुक्रवार को ही मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी। यह कारोबार कब से चल रहा है, इतनी तादाद में इनके पास लकडिय़ां कहां से आईं, इसमें और कौन कौन शामिल हैं इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

प्रकरण दर्ज कर की जा रही कार्रवाई

वन विभाग की टीम ने सर्च के दौरान मौके से बबूल एवं खम्हेर प्रजाति के चिरान एवं दरवाजा सिंगल पल्ला कुल 7 नग, दो पल्ला का 1 से 2 नग एवं 4 सेट सोफा जब्त किया। इसके अलावा अलग-अलग साइज के चिरान कुल 274 नग 1.061 घन मीटर सतकठा प्रजाति के जब्त किए गए। मौके पर कार्य कर रहे कारीगरों से औजार रमदा, सिकंजा, बसूला, आरी, कटर मशीन, टूल मशीन कुल 29 नग जब्त किया गया। संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया।

दूसरे राज्य के कारीगर, लाइसेंस रद्द करने करेंगे पत्राचार

जानकारी के अनुसार सीताराम उर्फ सुरेश चौधरी के घर पर लकड़ी के फर्नीचर व अन्य सामग्री निर्माण करने के लिए छत्तीसगढ़ के पेण्ड्रा गौरेला से कारीगरों को बुलाया गया था। उन्हें अपने क्षेत्र में यह काम करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। इसके बाद भी वह यहां आकर लकड़ी का काम कर रहे थे। डीएफओ ने कहा कि वह उस क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी को इन कारीगरों के लाइसेंस रद्द करने के लिए पत्राचार करेंगे।

3 घनमीटर नीलगिरी की लकड़ी जब्त

वन परिक्षेत्र जैतपुर अंतर्गत नीलगिरी लकड़ी के अवैध परिवहन की सूचना पर वन स्टाफ ने ग्राम मौहार टोला से नगपुरा मार्ग पर एक मालवाहक को रोककर पूछताछ की। वाहन चालक ने अपना नाम जुगेन्द्र यादव 18 वर्ष निवासी बैराग बताया। वाहन क्रमांक एमपी 18 जीए 5083 में 3 घन मीटर नीलिगिरी की लकड़ी लोड पाई गई। वाहन चालक ने नीलगिरी लकड़ी के परिवहन से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। वन विभाग की टीम ने संबंधित वाहन को जब्त करते हुए वन परिक्षेत्र कार्यालय जैतपुर प्रांगण में खड़ा कराया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / वन अमले ने दबिश देकर 274 नग चिरान, 7 नग दरवाजा और 4 सेट सोफा किए जब्त

