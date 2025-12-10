एमपी के इस जिले में पड़ी सबसे ज्यादा ठंड, दम तोड़ रहे बेजुबान मवेशी

Coldest Weather In MP : इन दिनों मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा तापमान शहडोल जिले का गिरा है। बीते 4 दिनों पर गौर करें तो जिलेभर में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। आलम ये है कि, रात के समय तो छोड़िए दिन में सूरज की हल्की किरणें भी सिहरन खत्म करने में असफल साबिक हो रही हैं। लगभग पूरा जिला ही बर्फीली हवाओं की गिरफ्त में है। हालात ये हैं कि, जैसे-तैसे इंसान तो खुद को अलाव जलाकर या गर्म कपड़े पहनकर बचा पा रहे हैं, लेकिन बेजुबान जानवर इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कई क्षेत्रों से ठंड के चलते जानवरों से मरने की खबरें सामने आ रही हैं।