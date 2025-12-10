10 दिसंबर 2025,

बुधवार

शहडोल

एमपी के इस जिले में पड़ी सबसे ज्यादा ठंड, दम तोड़ रहे बेजुबान मवेशी

Coldest Weather In MP : बीते 4 दिन से जिले में प्रचंड ठंड पड़ रही है। जैसे-तैसे इंसान तो खुद को अलाव जलाकर या गर्म कपड़े पहनकर बचा पा रहे हैं, लेकिन बेजुबान जानवर इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कई क्षेत्रों से जानवरों से मरने की खबरें सामने आ रही हैं।

Google source verification

शहडोल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 10, 2025

Coldest Weather In MP

शहडोल बना एमपी का सबसे ठंडा जिला (Photo Source- Patrika)

Coldest Weather In MP : इन दिनों मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा तापमान शहडोल जिले का गिरा है। बीते 4 दिनों पर गौर करें तो जिलेभर में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। आलम ये है कि, रात के समय तो छोड़िए दिन में सूरज की हल्की किरणें भी सिहरन खत्म करने में असफल साबिक हो रही हैं। लगभग पूरा जिला ही बर्फीली हवाओं की गिरफ्त में है। हालात ये हैं कि, जैसे-तैसे इंसान तो खुद को अलाव जलाकर या गर्म कपड़े पहनकर बचा पा रहे हैं, लेकिन बेजुबान जानवर इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कई क्षेत्रों से ठंड के चलते जानवरों से मरने की खबरें सामने आ रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक , जिले के बुढार इलाके में बस स्टैंड के पास रहने वाले बरऊ नामक शख्स के बछड़े की कड़ाके की ठंड के चलते जान चली गई। ठंड से कांपती रातों में अकसर खुले में रहने वाले पशु परिसर में पनाह ना मिलने के चलते ठिठुरकर मर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि, बछड़ा देर रात ठंड की चपेट में आकर बीमार हुआ था, लेकिन शाम होते-होते उसने दम तोड़ दिया।

4 दिनों में जिले का न्यूनतम तापमान

आपको बता दें कि, बीते 4 दिन से जिले का तापमान प्रदेशभर में सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। यहां 6 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री दर्ज हुआ था, 7 दिसंबर को 4.6 डिग्री दर्ज हुआ, 8 दिसंबर को 4.4 डिग्री और 9 दिसंबर को 4.7 डिग्री दर्ज हुआ, जो सबसे कम है। इस तरह शहडोल प्रदेश का सबसे ठंडा जिला बना हुआ है।

आम दिनचर्या तक प्रभावित

तापमान में लगातार गिरावट ने नगर वासियों की दिनचर्या पर भी असर पड़ रहा है। रात से लेकर सुबह तक यहां लगभग सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं। धुंध के चलते दृश्यता भी काफी कम है। इससे ठेला चालक, कामगर और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है।

अभी और गिरेगा तापमान

मौसम विभाग का अनुमान के मुताबिक, आगामी दिनों में जिले का तापमान और गिरने की संभावना है। जिसे मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने आमजन से विशेष सावधानी बरतने और खुले में सो रहे पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधकर रखने की अपील की है।

Published on:

10 Dec 2025 07:53 am

Published on: 10 Dec 2025 07:53 am
Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / एमपी के इस जिले में पड़ी सबसे ज्यादा ठंड, दम तोड़ रहे बेजुबान मवेशी

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

