दिनभर मोबाइल चलाती रहती थी बहूरानी, जेठ-ससुर ने एक दिन छीन लिया फिर….

mp news: मध्यप्रदेश के शहडोल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मोबाइल ने परिवार में ऐसा तनाव और विवाद का माहौल बना दिया कि एक बड़ी घटना हो गई। घटना गोहपारू थाना इलाके की है जहां मोबाइल छीनने से आहत एक 28 साल की विवाहित महिला ने सुसाइड कर लिया। अब पुलिस ने इस सुसाइड के मामले में ससुर और जेठ को गिरफ्तार किया है जिन पर बहू के चरित्र पर संदेह करने और प्रताड़ित करने के आरोप हैं।
हैरान कर देने वाली घटना करुआ गांव की है जहां रहने वाली 28 साल की बेबी साहू का शव 19 नवंबर को एक कुएं में मिला था। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस को परिजन ने बताया कि बहू बेबी दिनभर मोबाइल चलाती रहती थी। जेठ गणेश साहू और ससुर फूलचंद साहू बेबी को अक्सर टोकते थे और उसके चरित्र पर शक भी करते थे। दोनों ने मिलकर बेबी का मोबाइल छीन लिया था और इसी बात से नाराज होकर बेबी घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गई थी। जिसके बाद पति चेतन साहू ने उसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई थी।
परिजन के बयानों के आधार पर पुलिस ने पाया कि मानसिक प्रताड़ना, चरित्र पर संदेह और लगातार अपमान ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। जिसके बाद कई धाराओं में मामला दर्ज कर ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है।
