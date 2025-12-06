दिनभर मोबाइल चलाती रहती थी बहूरानी, जेठ-ससुर ने एक दिन छीन लिया फिर….

हैरान कर देने वाली घटना करुआ गांव की है जहां रहने वाली 28 साल की बेबी साहू का शव 19 नवंबर को एक कुएं में मिला था। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस को परिजन ने बताया कि बहू बेबी दिनभर मोबाइल चलाती रहती थी। जेठ गणेश साहू और ससुर फूलचंद साहू बेबी को अक्सर टोकते थे और उसके चरित्र पर शक भी करते थे। दोनों ने मिलकर बेबी का मोबाइल छीन लिया था और इसी बात से नाराज होकर बेबी घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गई थी। जिसके बाद पति चेतन साहू ने उसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई थी।