6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

दिनभर मोबाइल चलाती रहती थी बहूरानी, जेठ-ससुर ने एक दिन छीन लिया फिर….

mp news: बहू के दिनभर मोबाइल चलाने के कारण जेठ-ससुर उसके चरित्र पर संदेह करते थे...।

less than 1 minute read
Google source verification

शहडोल

image

Shailendra Sharma

Dec 06, 2025

shahdol

प्रतीकात्मक तस्वीर

mp news: मध्यप्रदेश के शहडोल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मोबाइल ने परिवार में ऐसा तनाव और विवाद का माहौल बना दिया कि एक बड़ी घटना हो गई। घटना गोहपारू थाना इलाके की है जहां मोबाइल छीनने से आहत एक 28 साल की विवाहित महिला ने सुसाइड कर लिया। अब पुलिस ने इस सुसाइड के मामले में ससुर और जेठ को गिरफ्तार किया है जिन पर बहू के चरित्र पर संदेह करने और प्रताड़ित करने के आरोप हैं।

दिनभर बहूरानी चलाती रहती थी मोबाइल

हैरान कर देने वाली घटना करुआ गांव की है जहां रहने वाली 28 साल की बेबी साहू का शव 19 नवंबर को एक कुएं में मिला था। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस को परिजन ने बताया कि बहू बेबी दिनभर मोबाइल चलाती रहती थी। जेठ गणेश साहू और ससुर फूलचंद साहू बेबी को अक्सर टोकते थे और उसके चरित्र पर शक भी करते थे। दोनों ने मिलकर बेबी का मोबाइल छीन लिया था और इसी बात से नाराज होकर बेबी घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गई थी। जिसके बाद पति चेतन साहू ने उसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई थी।

जेठ-ससुर को गिरफ्तार

परिजन के बयानों के आधार पर पुलिस ने पाया कि मानसिक प्रताड़ना, चरित्र पर संदेह और लगातार अपमान ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। जिसके बाद कई धाराओं में मामला दर्ज कर ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में साढ़े 7 लाख रुपये महीना रिश्वत मांगने वाली मैडम सस्पेंड, सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन
देवास
MANDAKINI DIXIT SUSPEND

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 08:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / दिनभर मोबाइल चलाती रहती थी बहूरानी, जेठ-ससुर ने एक दिन छीन लिया फिर….

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेमिका से फोन पर बात नहीं हुई तो युवक ने टावर पर चढक़र किया हाई वोल्टेज ड्रामा

शहडोल

पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में अव्यवस्था, बीकॉम के 60 फीसदी विद्यार्थी एटीकेटी, नहीं मिले एडमिट कार्ड

शहडोल

किसान की उम्मीदों पर फिरा पानी, खलिहान में रखी 100 क्विंटल धान जलकर खाक

शहडोल

एमपी में ‘दो रिश्वतखोर’ आरक्षक सस्पेंड, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वसूले थे ‘लाखों रुपए’

शहडोल

फेसलेस सेवाओं के नाम पर कोरम पूर्ति, परिवहन कार्यालय में इंटनरेट सेवा भी ठप

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.