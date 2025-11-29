फेसलेस सेवाओं के नाम पर कोरम पूर्ति, परिवहन कार्यालय में इंटनरेट सेवा भी ठप

शहडोल. परिवहन विभाग में पारदिर्शता के लिए अधिकांश सेवाओं को फेसलेस किया गया है, लेकिन इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ऐसी सुविधाएं महज कोरम पूर्ति तक ही सीमित हैं। कार्यालय में न तो यह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त स्टॉफ है और न ही समुचित सुविधाएं। स्थिति यह है कि कार्यालय में प्यून फोटो खींचते हैं और ऑनलाइन सेवा का काम देखते हैं। ऑनलाइन सेवा के लिए कार्यालय में नेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, कर्मचारियों को अपने मोबाइल से कम्प्यूटर को कनेक्ट करना पड़ता है, इसके बाद ही आगे का काम हो पाता है। सुबह से लेकर शाम तक एजेंटों का डेरा जमा रहता है। ऐसे में परिवहन विभाग की सेवाओं में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवहन कार्यालय में व्याप्त इन समस्याओं व अव्यवस्थाओं को देखने सुनने वाला कोई नहीं है।