परिवहन न होने से समितियों में धान रखने के लिए कम पडऩे लगी जगह, खरीदी प्रभावित

एसडीएम जयसिंहनगर के ने नागरिक आपूर्ति निगम को तेजी से उठाव कराने के लिए लिखा पत्र
शहडोल. जिले में धान खरीदी के लिए बनाए गए केन्द्रों में जगह कम पडऩे लगी है, जिससे खरीदी प्रभावित हो रही है। जयसिंहनगर की कई समितियों में धान उठाव न होने की वजह से यह समस्या और गंभीर होते जा रही है। समितियों के पास अब धान रखने के लिए जगह नहीं है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। किसान व उपार्जन केन्द्रों की समस्या को देखते हुए एसडीएम जयसिंहनगर ने नागरिक आपूर्ति निगम को पत्राचार किया है, जिसमें उन्होंने समिति स्तरीय केन्द्रों से उपार्जन धान का परिवहन कराए जाने का उल्लेख किया है। शनिवार को जारी पत्र के बाद भी विभाग परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं बना सका, जिससे आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर हो सकती है। धान का परिवहन नहीं होने से किसानों के भुगतान में लेट लतीफी हो रही है। यह समस्या जिले के लगभग सभी विकासखंडों में बनी हुई है।
एसडीएम ने कहा कि धान खरीदी के लिए क्षेत्र में 16 उपार्जन केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां समितियों व समूहों के माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है। क्षेत्र के 7 उपार्जन केन्द्र समिति स्तरीय बनाए गए हैं, जहां 847 किसानों से 53789.78 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। 45967.17 क्विंटल धान रेडी टू ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है, लेकिन अबतक परिवहन का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। उपार्जन केन्द्रों में अब धान खरीदी के लिए जगह कम पडऩे लगी है।
समितियों से धान उठाव को लेकर विभाग बे परवाह है, यही कारण है कि अधिकारियों को पत्राचार करना पड़ रहा है। यह समस्या गत वर्ष भी किसानों को उठानी पड़ी थी। गत वर्ष विभाग धान खरीदी करने वाली ठेका कंपनी की लापरवाही बता रहा था, जबकि इस बार विभाग खुद भी धान उठाव में लापरवाही बरत रहा है। उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त जगह न होने से अन्य किसानों को अपनी उपज रखने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रविवार से मौसम में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो खुले आसमान के नीचे रखी सैकड़ों क्विंटल धान खराब हो सकती है। इसके लिए विभाग ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। जिसके कारण किसान परेशान हो सकते हैं।
उपार्जन केन्द्र किसान कुल खरीदी
ठेंगरहा 178 10030.34
खैरा व बसही खैरा 114 6580.40
देवगांव खड्डा व सनौसी 101 9982
समूह दतारी व अटरिया मुधवन 175 10327.80
समूह करकी व क्रामंक 1 करकी 113 6316.68
समूह बुधसार व सीधी 125 7331.37
समूह आमडीह व झिरिया 41 3221.19
कुल 847 53789.78
इनका कहना
उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव जारी है, किसानों को भुगतान भी तीन दिनों में हो रहा है।
एमएस उपाध्याय, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति विभाग
