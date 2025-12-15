परिवहन न होने से समितियों में धान रखने के लिए कम पडऩे लगी जगह, खरीदी प्रभावित

एसडीएम जयसिंहनगर के ने नागरिक आपूर्ति निगम को तेजी से उठाव कराने के लिए लिखा पत्र

शहडोल. जिले में धान खरीदी के लिए बनाए गए केन्द्रों में जगह कम पडऩे लगी है, जिससे खरीदी प्रभावित हो रही है। जयसिंहनगर की कई समितियों में धान उठाव न होने की वजह से यह समस्या और गंभीर होते जा रही है। समितियों के पास अब धान रखने के लिए जगह नहीं है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। किसान व उपार्जन केन्द्रों की समस्या को देखते हुए एसडीएम जयसिंहनगर ने नागरिक आपूर्ति निगम को पत्राचार किया है, जिसमें उन्होंने समिति स्तरीय केन्द्रों से उपार्जन धान का परिवहन कराए जाने का उल्लेख किया है। शनिवार को जारी पत्र के बाद भी विभाग परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं बना सका, जिससे आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर हो सकती है। धान का परिवहन नहीं होने से किसानों के भुगतान में लेट लतीफी हो रही है। यह समस्या जिले के लगभग सभी विकासखंडों में बनी हुई है।