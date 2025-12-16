पार्सल गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जला

गश्त के दौरान पुलिसकर्मी को लगी आग लगने की जानकारी

शहडोल. सोहागपुर थाना क्षेत्र के बाणगंगा मेला मैदान के समीप सोमवार की अलसुबह एक पार्सल गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी लगते ही दमकल व पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में करीब 50 लाख से अधिक का सामान नुकसान होना बताया जा

रहा है। जानकारी के अनुसार बाणगंगा मेला मैदान के समीप एसएस पार्सल गोदाम संचालित किया जा रहा था। संचालक शिवम दुबे बीती रात गोदाम बंद कर अपने घर चला गया था। सुबह करीब 4 बजे सोहागपुर थाना में पदस्थ आरक्षक शशि यादव को भ्रमण के दौरान उसकी नजर गोदाम में पड़ी। आरक्षक ने देखा की शटर के नीचे से तेज धुंआ उठ रहा है, उसने बिना देर किए दमकल विभाग के साथ ही थाने को सूचित किया। जानकारी मिलते ही पुलिसबल व दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आरक्षक ने गोदाम के बाहर लिखे संचालक के नंबर में फोन कर उसे भी घटना की जानकारी दी।