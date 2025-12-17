मेडिकल कॉलेज में पहली बार कॉर्निया रिट्रीवल, भेजा गया रीवा लैब

शहडोल. बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्ररोग विभाग ने मृत व्यक्ति के परिजनों की सहमति से पहली बार सफलता पूर्वक कॉर्निया रिट्रीवल की प्रक्रिया पूरी की है। इस प्रक्रिया से नेत्रहीन व्यक्ति को आंखों की रोशनी मिलने की उम्मीद जगी है। यह उपलब्धि न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि पूरे संभाग के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह नगर के सिंंधी धर्मशाला के समीप निवासी श्रीचंद छाबड़ा का निधन हो गया था। मृतक के परिजनों ने मानवता का परिचय देते हुए नेत्रदान की सहमति दी। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग की विशेषज्ञ टीम ने मृतक की आंखों से कॉर्निया को सुरक्षित रूप से निकालने की प्रक्रिया पूरी की। निकाले गए कॉर्निया को विशेष सुरक्षा मानकों के तहत रीवा स्थित लैब भेजा गया है, जहां परीक्षण और संरक्षण के बाद इसका उपयोग नेत्र प्रत्यारोपण में किया जाएगा।