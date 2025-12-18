18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

शहडोल

बस स्टैंड से छोहरी तक 66 करोड़ की लागत से बनेगी 34 किमी लंबी व 10 मीटर चौड़ी सडक़

10 गांव से होते हुए निकलेगी सडक़, 50 से अधिक गांव के लोगों को मिलेगा लाभ

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 18, 2025

10 गांव से होते हुए निकलेगी सडक़, 50 से अधिक गांव के लोगों को मिलेगा लाभ
शहडोल. जिले की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने शहडोल बस स्टैंड से छोहरी तक नई सडक़ बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। 66 करोड़ की लागत से बनने वाली 34.4 किलोमीटर की यह नई सडक़ बस स्टैंड से मेडिकल कॉलेज होते हुए सीधे गोहपारू ब्लॉक के छोहरी गांव को जोड़ेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस सडक़ निर्माण की स्वीकृति मिलते ही बिना विलंब किए सर्वे का कार्य भी तत्काल शुरू कर दिया गया है। यह सडक़ न केवल 34.4 किलोमीटर लंबी होगी, बल्कि सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए इसकी चौड़ाई 10 मीटर रखी गई। 10 मीटर चौड़ी सडक़ तैयार होने के बाद ग्रमीणों व किसानों का जिला मुख्यालय तक आवागमन सरल हो जाएगा। स्थानीय निवासियों का समय बचेगा, साथ ही क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

सोन नदी में 200 मीटर का पुल भी बनेगा

34.4 किलोमीटर लंबी इस सडक़ के बीच सोन नदी में एक 200 मीटर का पुल निर्माण भी किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियोंं ने बताया कि पुल बनाने का स्थान ब्रिज कॉर्पोरेशन कंपनी चिन्हित करेगी, जिसके बाद इसका निर्माण शुरू हो सकेगा। सडक़ बनाने का टेंडर रीवा के वीकेएम कांस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है।

इन गांव के लोगों को मिलेगा लाभ

बस स्टैंड से छोहरी के बीच पडऩे वाले 50 से अधिक छोटे-बड़े गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह सडक़ 8-10 गांव से होते हुए निकलेगी। इसमें कुदरी, चांपा, कनवाही, खैरी, खरवना, गुर्रा, खेतौली, खैरहनी सहित आसपास के करीब 50 गांवों के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वर्तमान में इन गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में खराब सडक़ों के साथ ही करीब 50 से 60 किमी. घूमकर आने को मजबूर होना पड़ता है।

मेडिकल कॉलेज का सफर होगा आसान

इस मार्ग के निर्माण से मेडिकल कॉलेज का आवागमन भी आसान हो जाएगा। अभी इस मार्ग की जर्जर हालत के कारण आवागमन में परेशानियों को सामना करना पड़ता है। खासकर मरीजोंं को लेकर जाने में सबसे अधिक समस्या होती है। मेडिकल कॉलेज तक सडक़ निर्माण की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। इस मुद्दे को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। सडक़ बनने के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचना आसान व सुरक्षित हो जाएगा।

Published on:

18 Dec 2025 11:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / बस स्टैंड से छोहरी तक 66 करोड़ की लागत से बनेगी 34 किमी लंबी व 10 मीटर चौड़ी सडक़

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

मेडिकल कॉलेज में पहली बार कॉर्निया रिट्रीवल, भेजा गया रीवा लैब

शहडोल

पार्सल गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जला

शहडोल

परिवहन न होने से समितियों में धान रखने के लिए कम पडऩे लगी जगह, खरीदी प्रभावित

शहडोल

वन अमले ने दबिश देकर 274 नग चिरान, 7 नग दरवाजा और 4 सेट सोफा किए जब्त

शहडोल

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में संचालित रिसॉर्ट में चल रहा था बार, परोसी जा रही थी मिस ब्रांडेड दलिया

शहडोल
