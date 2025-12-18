बस स्टैंड से छोहरी तक 66 करोड़ की लागत से बनेगी 34 किमी लंबी व 10 मीटर चौड़ी सडक़

10 गांव से होते हुए निकलेगी सडक़, 50 से अधिक गांव के लोगों को मिलेगा लाभ

शहडोल. जिले की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने शहडोल बस स्टैंड से छोहरी तक नई सडक़ बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। 66 करोड़ की लागत से बनने वाली 34.4 किलोमीटर की यह नई सडक़ बस स्टैंड से मेडिकल कॉलेज होते हुए सीधे गोहपारू ब्लॉक के छोहरी गांव को जोड़ेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस सडक़ निर्माण की स्वीकृति मिलते ही बिना विलंब किए सर्वे का कार्य भी तत्काल शुरू कर दिया गया है। यह सडक़ न केवल 34.4 किलोमीटर लंबी होगी, बल्कि सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए इसकी चौड़ाई 10 मीटर रखी गई। 10 मीटर चौड़ी सडक़ तैयार होने के बाद ग्रमीणों व किसानों का जिला मुख्यालय तक आवागमन सरल हो जाएगा। स्थानीय निवासियों का समय बचेगा, साथ ही क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।