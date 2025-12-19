छात्रावास में बन रहा सिर्फ दाल चावल, अधीक्षिका करती हैं टार्चर

पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचीं नवीन बालिका छात्रावास पांडवनगर की छात्राएं
शहडोल. पांडवनगर स्थित शिक्षा विभाग के नवीन बालिका छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका पर अनावश्यक परेशान करने व बात बात पर ताने मारने का गंभीर आरोप लगाया है। गुरुवार को छात्रावास से पैदल कलेक्टे्रट पहुंची छात्राओं ने आनंद राय सिन्हा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के समक्ष अपनी बात रखी। छात्राओं का कहना था कि पिछले तीन से छात्रावास में सिर्फ दाल चावल बन रहा है। खाना खाने जाते हैं तो अधीक्षिका ताने मारती हैं। किसी से शिकायत करते हैं तो टार्चर करती हैं। छात्राओं ने बताया कि कोई भी तीन दिन से अच्छे से खाना नहीं खा रहा है। गुरुवार को भी वह बिना कुछ खाए दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंची थी। छात्राओं का कहना था कि हर दिन की यही समस्या है।
छात्राओं की समस्या सुनने के बाद छात्रावास शिक्षा विभाग का होने की वजह से सहायक आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन पर सूचना दी। मौके पर पहुंचे डीईओ ने छात्राओं को समझाइश देते हुए अपने साथ छात्रावास चलने की बात कही, लेकिन छात्राओं का कहना था कि वह छात्रावास जाएंगी तो फिर उन्हें टार्चर किया जाएगा। सहायक आयुक्त ने छात्राओं को समझाइश दी कि वरिष्ठ अधिकारी के साथ छात्रावास जाकर अपनी बात रखें, वह समस्या का समाधान करेंगे।
सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग संजय पाण्डेय ने बताया कि अधीक्षिका के संबंध में पूर्व में भी कई शिकायतें मिल चुकी है। अधीक्षिका की पदस्थापना कोटमा संकुल अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय ठाड़ीपाथर में है, लेकिन वह अधीक्षिका बनी हुई है। नियमत: पदस्थापना न होने की वजह से उनका वेतन भी रोका गया है।
