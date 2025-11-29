एमपी में ‘दो रिश्वतखोर’ आरक्षक सस्पेंड, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वसूले थे ‘लाखों रुपए’

शहडोल एसपी- रामजी श्रीवास्तव। फोटो- SP Shahdol X Account
MP News: मध्यप्रदेश के शहडोल में दो आरक्षकों ने एक युवक-युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उनसे लाखों रुपए की वसूली की थी। जिसके बाद एसपी शुक्रवार की रात एक्शन में आते हुए दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, कोतवाली में पदस्थ आरक्षक पप्पू यादव और आलोक मिंज पांडवनगर बीट देख रहे थे। आरोप है कि, तीन चार दिनों पहले आरक्षकों को जानकारी मिली कि पड़ोसी जिले से आकर एक युवक किराए के मकान में युवती के साथ रुका हुआ थे। जिसके बाद दोनों आरक्षकों ने कमरे में पहुंचे। उस दौरान युवक-युवती को आपत्तिजनक हालत में पाए गए। जिसके बाद दोनों आरक्षकों ने वीडियो बना लिया और पैसों की डिमांड करने लगे। युवक ने अपने परिचितों से अचानक पैसों की डिमांड की। जिसके बाद उन्होंने इसके पीछे का कारण जाना तो पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की सलाह दी। जिसके बाद युवक एसपी पहुंचा।
पीड़ित युवक सबूत के साथ एसपी रामजी श्रीवास्तव के पास मामले की शिकायत की। एसपी ने दोनों आरक्षकों तलब किया और घटना के संबंध में पूछताछ की। पहले तो दोनों पुलिसकर्मी खुद को घटना से अनजान बताया। बाद में स्वीकार किया। इसके बाद एसपी ने दोनों आरक्षकों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, युवक ने एक वीडियो के संबंध में भी मौखिक जानकारी दी। बाद में अधिकारियों ने कोतवाली थाना प्रभारी से भी जानकारी ली। मामले में वीडियो और रुपयों की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध मिली। बताया जा रहा है कि, पुलिसकर्मी वीडियो के माध्यम से डराना धमकाना शुरू कर दिए था।
शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली में पदस्थ दो आरक्षकों की दुव्र्यवहार करने की शिकायत मिली थी। दोनों को निलंबित किया गया है। युवक के बयान भी लिए जा रहे हैं। जांच में और तथ्य आ सकते हैं।
