एमपी में ‘दो रिश्वतखोर’ आरक्षक सस्पेंड, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वसूले थे ‘लाखों रुपए’

MP News: मध्यप्रदेश के शहडोल में दो आरक्षकों ने एक युवक-युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उनसे लाखों रुपए की वसूली की थी। जिसके बाद एसपी शुक्रवार की रात एक्शन में आते हुए दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।



विभागीय जानकारी के अनुसार, कोतवाली में पदस्थ आरक्षक पप्पू यादव और आलोक मिंज पांडवनगर बीट देख रहे थे। आरोप है कि, तीन चार दिनों पहले आरक्षकों को जानकारी मिली कि पड़ोसी जिले से आकर एक युवक किराए के मकान में युवती के साथ रुका हुआ थे। जिसके बाद दोनों आरक्षकों ने कमरे में पहुंचे। उस दौरान युवक-युवती को आपत्तिजनक हालत में पाए गए। जिसके बाद दोनों आरक्षकों ने वीडियो बना लिया और पैसों की डिमांड करने लगे। युवक ने अपने परिचितों से अचानक पैसों की डिमांड की। जिसके बाद उन्होंने इसके पीछे का कारण जाना तो पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की सलाह दी। जिसके बाद युवक एसपी पहुंचा।