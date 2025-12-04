प्रेमिका से फोन पर बात नहीं हुई तो युवक ने टावर पर चढक़र किया हाई वोल्टेज ड्रामा

तीन घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतरा, पुलिस ने दी समझाइश

शहडोल. प्रेमिका ने फोन पर बात नहीं की तो नाराज प्रेमी टॉवर पर चढक़र ड्रामा करने लगा। युवक की इस हरकत से पूरे क्षेत्र में हडक़ंप मच गया और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रहा था और प्रेमिका को बुलाने की मांग पर डटा रहा। पुलिस ने बताया कि संतोष साकेत पिता सौखीलाल १८ वर्ष निवासी जनकपुर बाहर मजदूरी करता था, कुछ दिनों पहले वह गांव आया था। किसी लडक़ी से फोन पर बात करता था, बुधवार को किसी कारण से जब लडक़ी ने उसका फोन रिसीव नहीं किया तो वह आहत होकर दोपहर करीब ३ बजे निमिहा गांव में ३३ हजार केवी टॉवर पर चढक़र हंगामा करने लगा। काफी समझाइश के बाद शाम करीब ६ बजे वह नीचे उतरा, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।