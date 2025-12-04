4 दिसंबर 2025,

शहडोल

प्रेमिका से फोन पर बात नहीं हुई तो युवक ने टावर पर चढक़र किया हाई वोल्टेज ड्रामा

तीन घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतरा, पुलिस ने दी समझाइश

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 04, 2025

तीन घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतरा, पुलिस ने दी समझाइश
शहडोल. प्रेमिका ने फोन पर बात नहीं की तो नाराज प्रेमी टॉवर पर चढक़र ड्रामा करने लगा। युवक की इस हरकत से पूरे क्षेत्र में हडक़ंप मच गया और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रहा था और प्रेमिका को बुलाने की मांग पर डटा रहा। पुलिस ने बताया कि संतोष साकेत पिता सौखीलाल १८ वर्ष निवासी जनकपुर बाहर मजदूरी करता था, कुछ दिनों पहले वह गांव आया था। किसी लडक़ी से फोन पर बात करता था, बुधवार को किसी कारण से जब लडक़ी ने उसका फोन रिसीव नहीं किया तो वह आहत होकर दोपहर करीब ३ बजे निमिहा गांव में ३३ हजार केवी टॉवर पर चढक़र हंगामा करने लगा। काफी समझाइश के बाद शाम करीब ६ बजे वह नीचे उतरा, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।

शादी कराने का दिया प्रस्ताव

थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया कि युवक किसी की बात मानने को तैयार नहीं था और काफी उँचाई पर चढक़र हंगामा कर रहा था। युवक की जान बचाने के लिए विद्युत विभाग को सूचित कर सप्लाई बंद कराई गई और बचाव के लिए टॉवर के नीचे जाल भी बिछाया गया। इसके साथ ही युवक से कहा गया कि वह सही सलामत नीचे उतर आए तो उसकी शादी प्रेमिका से करा दी जाएगी। पुलिस की बातों पर आकर वह टॉवर से उतरा, जिसके बाद पुलिस युवक को कांउसलिंग के लिए थाने ले गई। पुलिस ने बताया कि युवक को सुरक्षित उतारने के लिए करीब ३ घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

