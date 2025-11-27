मंत्रालय पहुंचे मिनी ब्राजील (विचारपुर) के होनहार फुटबॉल खिलाड़ी, मुख्यमंत्री से की भेंट

खिलाडिय़ों को फुटबॉल किट, स्पोट्र्स शूज उपलब्ध करवाने के साथ ही उनका फिटनेस मूल्यांकन और मेडिकल परीक्षण करवाकर विदेश यात्रा के पूर्व प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ शहडोल जिले के विचारपुर के फुटबॉल खिलाडिय़ों ने 4 से 12 अक्टूबर तक जर्मनी में प्राप्त प्रशिक्षण के अनुभव शेयर किए। जर्मनी से 14 अक्टूबर को भोपाल पहुंचने पर खिलाडिय़ों का स्वागत भी हुआ। इस सप्ताह जर्मन फुटबॉल कोच डाइटमर बीयर्सडॉर्फ और मैनुअल शेफर विचारपुर पहुंचे। दोनों कोच खिलाडिय़ों के परिवार-जन से भी मिले। जर्मन प्रशिक्षकों ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में फुटबॉल खिलाडिय़ों से भी मुलाकात की।