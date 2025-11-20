Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

विवेकानंद पुस्तकालय में दो वर्ष से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव, कलेक्ट्रट पहुंचे छात्र

पुस्तकालय का समय पूर्ववत करने विद्यार्थियों ने कलेक्टर के समक्ष रखी मांग

शहडोल

Kamlesh Rajak

Nov 20, 2025

शहडोल. नगर के गांधी स्टेडियम के समीप संचालित विवेकानंद पुस्तकालय के समय में प्रबंधन ने बदलाव किया है। इसे लेकर विद्यार्थियों व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने रहे युवा बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के समक्ष अपनी बात रखी है। विद्यार्थियों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगभग दो वर्ष से पुस्तकालय का संचालन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक हो रहा था। इस दौरान विशेष पर्व को छोंडकऱ पूरे सप्ताह पुस्तकायलय संचालित हो रहा था। इससे विद्यार्थियों व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलता था। वर्तमान में पुस्तकालय प्रबंधन ने दो वर्ष से चली आ रही व्यवस्था में अचानक बदलाव कर दिया है।

पुस्तकालय संचालन का समय कम कर सुबह 10 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी नियत किया गया है। इससे विद्यार्थियों को काफी समस्या हो रही है। आगामी दिनों में एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है। इसे लेकर विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। ऐसे समय में पुस्तकालय प्रबंधन ने यह बदलाव किया है। इससे विद्यार्थियों के पुस्तकालय में तैयारी के समय में 4 घंटे की कटौती हो गई है। साथ ही एक दिन के अवकाश से उनका जो नियमित अध्यापन की जो व्यवस्था थी वह भी बिगड़ रही है। विद्यार्थियों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखते हुए पुस्तकालय का समय पूर्ववत रखने की मांग की। विद्यार्थियों की समस्या को सुनने के बाद कलेक्टर ने सभी को आश्वस्त किया कि पुस्तकालय संचालन की व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

