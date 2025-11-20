विवेकानंद पुस्तकालय में दो वर्ष से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव, कलेक्ट्रट पहुंचे छात्र

पुस्तकालय संचालन का समय कम कर सुबह 10 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी नियत किया गया है। इससे विद्यार्थियों को काफी समस्या हो रही है। आगामी दिनों में एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है। इसे लेकर विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। ऐसे समय में पुस्तकालय प्रबंधन ने यह बदलाव किया है। इससे विद्यार्थियों के पुस्तकालय में तैयारी के समय में 4 घंटे की कटौती हो गई है। साथ ही एक दिन के अवकाश से उनका जो नियमित अध्यापन की जो व्यवस्था थी वह भी बिगड़ रही है। विद्यार्थियों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखते हुए पुस्तकालय का समय पूर्ववत रखने की मांग की। विद्यार्थियों की समस्या को सुनने के बाद कलेक्टर ने सभी को आश्वस्त किया कि पुस्तकालय संचालन की व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।