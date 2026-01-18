अंधेरे ने छीना मां का उजाला, बिजली कटी न होती तो बच जाती अमित की जान!

ग्रामीणों के अनुसार, शक्रवार दोपहर करीब 2 बजे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बकाया बिल का हवाला देते हुए पूरे कठौतिया बस्ती की सप्लाई काट दी थी। शाम होते ही गांव अंधेरे के आगोश में समा गया। देर रात जब अमित के घर की लपटें उठीं, तो चीख-पुकार मच गई। लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन उनके हाथ खाली थे। बस्ती के लोगों का कहना है कि यदि बिजली होती, तो घरों में लगे मोटर पंप चालू कर आग पर काबू पाया जा सकता था। संसाधनों के अभाव में ग्रामीण बेबस होकर लपटों को तांडव मचाते देखते रहे और देखते ही देखते सब कुछ स्वाहा हो गया।