डोनर होने के बाद भी ब्लड बैंक से रक्त देने में चार घंटे लगाए, युवक की मौत

एनीमिया और बुखार से पीडि़त था युवक, परिजनों ने प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप

शहडोल. जिला चिकित्सालय में गुुरुवार की दोपहर उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि राहुल मौर्य पिता टमन पनिका 20 वर्ष निवासी धौनहा गोहपारू को तेज बुखार होने पर बुधवार की रात 8 बजे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने जांच के बाद शरीर में 3.7 ग्राम ब्लड होना बताया। गुरुवार की सुबह 10 से 2 बजे तक परिजन जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक चक्कर काटते रहे, लेकिन कर्मचारियों ने ब्लड नहीं दिया, वहीं दोपहर 2 बजे युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने समय पर ब्लड उपलब्ध न होने से युवक की मौत को लेकर कार्रवाई मांग करते रहे। मामला बिगड़ते देख कोतवाली पुलिस भी अस्पताल पहुंची। परिजन प्रबंधन से मुलाकात करने की जिद में अड़े रहे। शाम करीब 5 बजे सविल सर्जन के आने के बाद परिजन शव लेकर रवाना हुए।