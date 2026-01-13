13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

पुलिस के दबिश देते ही पत्नी के साथ फरार हुआ आरोपी, घर से चार किलो गांजा बरामद

पुलिस अभिरक्षा से भागे आरोपी को 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Jan 13, 2026

पुलिस अभिरक्षा से भागे आरोपी को 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार
शहडोल. बुढ़ार थाना क्षेत्र के ग्राम पकरिया में पुलिस ने 4 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए दो आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि पकरिया गांव के समदा टोला में अवैध रूप से गांजा बिक्री किया जा रहा है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर मौके आरोपी राजेश बरगाही व उसकी पत्नी भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने तलाशी के बाद मौके से चार किलो से अधिक गांजा बरामद कर लिया। साथ ही एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है।पुलिस ने बताया कि जब्त किया गया गांजा और मोबाइल की कुल कीमत 52 हजार रुपए है। थाना प्रभारी विनय ङ्क्षसह गहरवार ने बताया कि आरोपी राजेश बरगाही व उसकी पत्नी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना जारी है, जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी।

घर पहुंचते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोहागपुर पुलिस की अभिरक्षा से भागे आरोपी को पुलिस ने सोमवार तडक़े उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। कबाड़ चोरी का अरोपी अमरदीप बैगा न्यायालय से पुलिस को चकमा देने के बाद फरार हो गया था।पुलिस ने बताया कि आरोपी के फरार होने के बाद शंका थी कि वह अपने घर पहुंच सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को आरोपी के घर के बाहर तैनात कर दिया गया था। सोमवार तडक़े जैसे ही आरोपी अपने घर जमुई पहुंचा, वहां पहले से सिविल ड्रसे में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। इसके बाद आरोपी को सुरक्षित थाने लाया गया। सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेन्द्रमणि पांडेय ने बताया कि पुलिस अभिरक्षा से भागे आरोपी अमरदीप बैगा को सुबह उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अभिरक्षा से भागने पर आरोपी के विरुद्ध कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है।

बंद फैक्ट्री से चोरी किया था कबाड़

पुलिस ने बताया कि आरोपी थाना क्षेत्र के अंडहाई गांव में स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री से कुछ दिन पहले मशीनरी पाट्र्स चोरी किया था। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने रविवार सुबह अमरजीत बैगा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया था कि उसने फैक्ट्री से लोहे का सामान चोरी कर बेच दिया है। पुलिस जेल दाखिल कराने से पहले आरोपी को न्यायालय पेश करने लेकर पहुंची थी, इसी दौरान वह चकमा देकर भाग गया था।


दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, दो की तलाश जारी


पुसिल ने बताया कि बंद फैक्ट्री से कबाड़ चोरी के मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी यादवेन्द्र उर्फ मुन्ना सराफ 60 वर्ष निवासी गोरतरा को भी सोमवार को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। मामले में दो आरोपी सागर जायसवाल व विजय जायसवाल अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। चोरी के आरोप में पुलिस ने कुल चार आरोपियों पर मामला दर्ज किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / पुलिस के दबिश देते ही पत्नी के साथ फरार हुआ आरोपी, घर से चार किलो गांजा बरामद

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सूर्यनमस्कार : एक साथ 12 आसनों व अनुलोम-विलोम का किया अभ्यास

शहडोल

सप्लाई लाइन टूटी, गड्ढे के अंदर पाइप लगाकर पानी भरने को मजबूर वार्डवासी

समाचार

काम न करने वाले ठेकेदारों को करें ब्लैक लिस्टेड, नगर में सप्लाई हो रहे पानी की कराई जाए टेस्टिंग

शहडोल

यहां चोरी करके फरार हुआ भालू, हैरान कर देने वाली वारदात CCTV में कैद

Bear Stole Chips
शहडोल

खेत से चंदन के सात पेड़ चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.