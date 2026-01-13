पुलिस के दबिश देते ही पत्नी के साथ फरार हुआ आरोपी, घर से चार किलो गांजा बरामद

पुलिस अभिरक्षा से भागे आरोपी को 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार

शहडोल. बुढ़ार थाना क्षेत्र के ग्राम पकरिया में पुलिस ने 4 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए दो आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि पकरिया गांव के समदा टोला में अवैध रूप से गांजा बिक्री किया जा रहा है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर मौके आरोपी राजेश बरगाही व उसकी पत्नी भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने तलाशी के बाद मौके से चार किलो से अधिक गांजा बरामद कर लिया। साथ ही एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है।पुलिस ने बताया कि जब्त किया गया गांजा और मोबाइल की कुल कीमत 52 हजार रुपए है। थाना प्रभारी विनय ङ्क्षसह गहरवार ने बताया कि आरोपी राजेश बरगाही व उसकी पत्नी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना जारी है, जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी।