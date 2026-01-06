खेत से चंदन के सात पेड़ चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

मंडला से आकर सिंहपुर के खेत में की चंदन की चोरी
शहडोल. ङ्क्षसहपुर थाना क्षेत्र में खेत में लगे चंदन के पेड़ चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 दिसबंर को पीडि़त रतनू कोल पिता गोजे कोल निवासी इमली टोला सिंहपुर ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि नदी किनारे उसकी पुस्तैनी भूमि में लगे सात नग चंदन के पेड़ को किसी अज्ञात व्यक्ति ने काटकर चोरी कर लिया है। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए विवेचना शुरू की। पुलिस ने नदी के आसपास सर्चिंग की तो कटे हुए चंदन के पेड़ बरामद हुए, पुलिस खेत से लगे अन्य स्थानों में तलाश की तो आरोपी छिपा बैठा था। पुलिस ने आरोपी आशीष गोंड निवासी देवरी जिला मण्डला को गिरफ्तार करते हुए सात नग चंदन के पेड़ कीमत 1 लाख 25000 रुपए बरामद कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी आशीष गोंड़ अपने एक अन्य साथी की मदद से रात में खेत की मेड़ में लगे चंदन के पेड़ को इलेक्ट्रानिक आरी मशीन के माध्यम से काटा था, जिसे वह ले जाने की तैयारी में था। खेत में काम कर रहे लोगों को पेड़ कटिंग की आवाज मिली थी, जिसके बाद आरोपी तक पहुंचने में मदद मिली। थाना प्रभारी एमएल रहंगडाले ने बताया, मामले में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
