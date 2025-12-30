पुजारी के घर में वनराज का पहरा : मवेशी के शिकार के बाद तखत पर जमाया डेरा, रेस्क्यू के लिए करना पड़ा ट्रैंकुलाइज

घटना की सूचना मिलते ही पार्क प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची। एसडीओ दिलीप मराठा, भूरा गायकवाड़ और पनपथा रेंजर प्रतीक श्रीवास्तव की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। शाम ढलते-ढलते विशेषज्ञ टीम ने बाघ को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज (बेहोश) किया] तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पार्क प्रबंधन के अनुसार, रेस्क्यू किए गए बाघ को फिलहाल बहेरहा इंक्लोजर में रखा जाएगा। वहां उसके व्यवहार और स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद ही उसे दोबारा सुरक्षित घने जंगल में छोडऩे का निर्णय लिया जाएगा।