बोमा पद्धति से पकड़े गए कृष्ण मृग, देश में ये पहला अभियान

वनमंडलाधिकारी देवास एवं अभियान प्रभारी वीरेंद्रसिंह पटेल ने बताया गुरुवार को शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील के लसुडि़या घाघ एवं निपनिया खुर्द में बोमा लगाया। लसुडिय़ाकलां, निपनिया खुर्द, बदरपुर, पोचनेर से ६९ कृष्णमृगों को पकड़ा। इनको पकड़ने के कारण किसानों को होने वाले फसल नुकसान में कमी आएगी। इस तरह का देश में ये प्रथम अभियान है। अभियान ०५ नवंबर तक चलेगा।शाजापुर विधानसभा में भी चलेगा यह अभियानअभियान में मुख्य वन संरक्षक उज्जैन एमआर बघेल गुरुवार को बोमा क्षेत्र में उपस्थित रहकर कृष्णमृगों को पकड़ने की कार्रवाई की निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया। कार्रवाई में शाजापुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सहयोग दिया। इसके साथ ही आसपास के ग्रामवासियों से अपील की गई कि आने वाले दिनों की कार्रवाई के दौरान खेतों में जब हेलिकॉप्टर से हांका लगाया जा रहा है तो कृष्णमृगों के पीछे ना भागें। साथ ही आग्रह किया गया कि जब अभियान चल रहा है तो रास्तों में गाडि़यों में ना घूमें। आने वाले दिनों में यह अभियान शाजापुर जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। साथ ही साथ नीलगायों को भी पकड़कर अन्य वन क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा।