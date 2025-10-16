Diwali : इस दिवाली शामली में नहीं चला सकेंगे पटाखे, सामने आई बड़ी वजह

ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। शामली पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन पुलिस सख्ती से कराएगी और किसी को भी ना तो पटाखें बेचने दिए जाएंगे और ना ही पटाखों का भंडारण आबादी क्षेत्र में करने दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एनसीआर क्षेत्र में केवल और केवल ग्रीम पटाखे चलाने की अनुमति दी है। ऐसे में कोर्ट के निर्णय का अनुपालन पुलिस की जिम्मेदारी है।