शामली में इमाम पर FIR, कारण और नियम जान लीजिएगा तो आप पर नहीं रहेगा केस का खतरा

साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के लिए लाउडस्पीकर की अधिकतम ध्वनि सीमा तय की थी। आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसीबल और रात 45 डेसीबल की अधिकतम सीमा निर्धारित है। वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग मानक हैं। इसके अलावा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सामान्यतः रोक है। नियम के अनुसार, लाउडस्पीकर लगाने के लिए लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है और कई स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का कुल स्तर भी नियमानुसार होना चाहिए।