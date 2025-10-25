Encounter शामली एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराध का एक और अध्याय खत्म, जानिए कितना खूंखार था ‘फैसल’

एसपी शामली एनपी सिंह ने इस एनकाउंटर के बाद मीडियाकर्मियों के बताया कि, भैयादूज के दिन कैराना निवासी जीत राम अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने इस दंपति से हथियारों के बल पर बाइक, नगदी और मोबाइल लूट लिए। लूट की खबर मिलते ही इलाके में चेकिंग और घेराबंदी की गई। झिंझाना थाना क्षेत्र में पुलिस को दो संदिग्ध बाइक सवार दिखाई पड़े। इन्हे रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में फैसल को गोली लगी। इसे अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मौके से दो फैक्ट्री मेड पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, पांच खोखा कारतूस और लूटी गई बाइक समेत नकदी बरामद हुई।