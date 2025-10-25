Encounter शामली एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराध का एक और अध्याय खत्म, जानिए कितना खूंखार था ‘फैसल’

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत चैट जीपीटी )
Encounter : शामली में हुए फैसल एनकाउंटर के बाद से ही यूपी में अपराध का एक और अध्याय हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह दावा शामली पुलिस का है। शामली एसपी के अनुसार फैसल दर्जनभर से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था। इसने कई लोगों की हत्या की थी। इतना ही नहीं यह संजीवा जीवा और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े अपराधियों का शार्प शूटर था।
यानी साफ है कि शामली पुलिस के अनुसार एनकाउंटर में मारा गया फैसल संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार अपराधियों के मात्र इशारे पर किसी की भी हत्या कर देता था। अब झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव भोगी माजरा के जंगलों में हुई ताबड़तोड़ मुठभेड़ में फैसल मारा गया। एक लाख के इनामी इस बदमाश को पुलिस ने उसी तरह ढेर कर दिया जैसे इसने बेहरमी से निर्देश लोगों की जान ली होंगी। फैसल मूल रूप से महानगर मेरठ के लिसाड़ी गेट का रहने वाला था। इस पर लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी जैसे संगीन मामले में चल रहे थे।
एसपी शामली एनपी सिंह ने इस एनकाउंटर के बाद मीडियाकर्मियों के बताया कि, भैयादूज के दिन कैराना निवासी जीत राम अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने इस दंपति से हथियारों के बल पर बाइक, नगदी और मोबाइल लूट लिए। लूट की खबर मिलते ही इलाके में चेकिंग और घेराबंदी की गई। झिंझाना थाना क्षेत्र में पुलिस को दो संदिग्ध बाइक सवार दिखाई पड़े। इन्हे रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में फैसल को गोली लगी। इसे अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मौके से दो फैक्ट्री मेड पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, पांच खोखा कारतूस और लूटी गई बाइक समेत नकदी बरामद हुई।
बड़ी खबरेंView All
शामली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग