तेजी से बदल रहा मौसम, शामली में दिन-रात के तापमान में भारी अंतर

शामली यमुना किनारे बसा जिला है। इसलिए यहां हालात और भी ठंडे हैं। शाम होते ही ठंडक बढ़ने लगती है। रात में लोगों को अब पंखे बंद करने पड़ रहे हैं। रात में गरम कपड़ों तक के हालात बन रहे हैं। इसके विपरीत दिन में निकल रही धूप की वजह से दिन में एक बार फिर से ठंडक का अहसास होता है। यही कारण है कि मौसम का यह बदलाव मानव शरीर को बीमार कर रहा है। जिला चिकित्सालय में बुखार, नजला और जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। दिवाली पर चले पटाखों की वजह से भी हालात बिगड़ रगे हैं और नाक, कान, गले के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।