होटल में प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी बीवी, पति ने रंगेहाथ पकड़ा, चले लाठी-डंडे, मच गया हड़कंप

Wife was having fun with her lover in Shamli hotel: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला अपने प्रेमी के साथ सहारनपुर के नानौता क्षेत्र स्थित एक होटल में रंगरेलियां मना रही थी। इसी बीच महिला के पति को इसकी भनक लग गई, और वह परिजनों के साथ होटल जा पहुंचा।