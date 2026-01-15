कर्मचारियों के वेतन के लिए परेशान नपा दो साल से करा रही राजस्व का नुकसान

बस स्टैंड पर आने वाली यात्री बसों, भारी वाहन व अन्य वाहनों से अस्थाई दखल राशि प्राप्त करने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहां अस्थाई दखल वसूली का ठेका शुरू किया गया था। वर्ष 2023 में नपा को अस्थाई दखल वसूली ठेके के माध्यम से 25 लाख 11 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। लेकिन मार्च 2024 में संबंधित ठेकेदार का ठेका पूरा होने के बाद नपा ने यहां नवीन ठेका स्वीकृत नहीं किया बल्कि स्वयं अस्थाई दखल की वसूली करने में जुट गई। लेकिन जो राशि नपा को ठेकेदार से राजस्व के रूप में प्राप्त हुई थी नपाकर्मी बस स्टैंड से उसका 25 प्रतिशत भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। नपाकर्मी कभी 600 रुपए राजस्व के रूप में ला रहे है तो कभी 700 रुपए अस्थाई दखल वसूली के नपा के राजस्व में जमा कर पा रहे हैं। यही वजह है कि, नगर पालिका जो समय-समय पर अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पाती वह न तो ठेका पद्दति से मिलने वाली बड़े राजस्व के प्रति गंभीर है और न ही जिम्मेदारी से स्वयं अस्थाई दखल की राशि वसूल कर पा रही है।