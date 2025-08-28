एमपी के प्रसिद्ध कथावाचक पर FIR, विवादित बयान देकर बुरे फंसे ‘शास्त्री’, लोगों में आक्रोश

MP News: एमपी के प्रसिद्ध कथावाचक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। सोशल मीडिया पर कथावाचक के एक वायरल वीडियो पर लोगों ने आपत्ति जताई। दरअसल, शिवपुरी जिले के भौंती क्षेत्र में कथा वाचन के दौरान कथावाचक बाल विहारी शास्त्री पर समाज विशेष और भारतीय संविधान के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने आपत्ति जताई।
ग्राम बुडेरा थाना बामोरकला निवासी मनोज अहिरवार (31) ने थाना भौंती में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। आवेदन में उल्लेख किया गया कि 14 अगस्त को कथा मंच से कथावाचक(kathavachak Bal Vihari Shastri) ने बहुजन समाज और SC, ST, OBC वर्ग के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और कानून को जलाने तक की बातें कहीं।
वीडियो में कथावाचक बाल विहारी शास्त्री कहते नजर आ रहे हैं कि “बाबा साहब 11 साल के लिए आरक्षण लागू करके गए थे। फिर भी तीनों सवर्ण समाज अब तक शांत है ताकि तुम लोग आगे बढ़ सको। लेकिन अब कुछ लोग श्रीराम को मानने से इनकार कर रहे हैं और कहते हैं कि डॉ. भीमराव अंबेडकर सिर्फ उनके हैं। अगर तीनों सवर्ण समाज एक हो जाए तो हम उनके कानून को भी नहीं मानेंगे। हम राम राज्य को मानेंगे। कुछ लोग कानून की आड़ में बावरे हो रहे हैं, हम ऐसे कानून को भी जला देंगे।”
इस बयान को लेकर समाज में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने इसे संविधान और बहुजन समाज का अपमान बताया। थाना भौंती पुलिस ने फरियादी द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राइव और आवेदन के आधार पर कथावाचक बाल विहारी शास्त्री के खिलाफ धारा 196, 299 BNS में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।