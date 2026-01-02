बीजेपी नेताओं और अधिकारियों की तनातनी से हुई त्रासदी! इंदौर मामले में उमा भारती के ट्वीट से मची खलबली

Uma Bharti- इंदौर में दूषित पानी के सेवन से 15 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 200 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती होकर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों या​नि डबल इंजन सरकार को घेरा है। मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल इंदौर में बीजेपी नेताओं और अधिकारियों की तनातनी के कारण यह त्रासदी हुई जिसका खामियाजा आमजनों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने तो इस पर खुलकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के इंदौर के मेयर पुष्य मित्र भार्गव पर बेहद तीखी टिप्पणी की है। इससे राजनैतिक हल्कों में खलबली मच गई है।