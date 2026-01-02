बीजेपी नेताओं और अधिकारियों की तनातनी से हुई त्रासदी! इंदौर मामले में उमा भारती के ट्वीट से मची खलबली

uma bharti
Uma Bharti- इंदौर में दूषित पानी के सेवन से 15 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 200 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती होकर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों यानि डबल इंजन सरकार को घेरा है। मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल इंदौर में बीजेपी नेताओं और अधिकारियों की तनातनी के कारण यह त्रासदी हुई जिसका खामियाजा आमजनों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने तो इस पर खुलकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के इंदौर के मेयर पुष्य मित्र भार्गव पर बेहद तीखी टिप्पणी की है। इससे राजनैतिक हल्कों में खलबली मच गई है।
इंदौर मामले में उमा भारती लगातार ट्वीट कर सरकार और प्रशासन को घेर रहीं हैं। उन्होंने सुबह अपने एक्स हेंडल पर लिखा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकती। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा।
उमा भारती इसके बाद भी चुप नहीं बैठीं। उन्होंने दो और ट्वीट कर पार्टी में खलबली मचा दी। उमा भारती ने खासतौर पर इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा कि सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेवार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं।
एक अन्य ट्वीट में उमा भारती ने लिखा कि जब आपकी नहीं चली तो पद पर बैठे-बैठे बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे?
