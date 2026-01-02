पूजा-पाठ व पिकनिक मनाकर नए वर्ष का स्वागत

देर रात तक चला 2025 को विदा देने का सिलसिला, गीत संगीत व डीजे की धुन पर थिरके युवा
पुराने वर्ष 2025 की विदाई और नए वर्ष 2026 के स्वागत के जश्न में शहर का हर एक युवा चूर दिखाई दिया। किसी ने डीजे की धुन पर थिरककर पुराने वर्ष को विदा किया, कुछ पुराने वर्ष के अंतिम दिन को यादगार बनाने की जुगत करते नजर आए। शहर के प्रमुख मंदिरों में नया वर्ष खुशियां लेकर आए इस कामना के साथ विशेष-पूजा पाठ की गई। गुरूवार को साल का पहला दिन होने से सुबह से ही शहर के प्रमुख पिकनिक स्पॉट में पिकनिक मनाने वाले पहुंचे। जिन्होंने स्वादिष्ट पकवान व व्यंजन के साथ सहपरिवार नए वर्ष के पहले दिन को सेलिब्रेट किया।
इधर इस वर्ष गर्रा स्थित वनस्पति (वाटनिकल) उद्यान में कम ही लोग पहुंचे। इसके पीछे के कारण उद्यान में मनोरंजन की सुविधाएं नहीं होना माना जा रहा है। हालाकि यहां भी लोगों ने पहुंचकर पिकनिक मनाई। खासकर वैनगंगा नदी के किनारे सहपरिवार लोग मस्ती करते नजर आए।
बुधवार की रात्रि ठिठुरन के बीच युवा मौज-मस्ती और डीजे की धुन पर थिरकते दिखाई दिए। महिलाओं और युवतियों में भी नए वर्ष का उत्साह पुरे शबाब में था। जिन्होंने घर व चौराहों में तंबु के नीचे जश्न मनाया। देर रात्रि के बाद युवा जश्न के साथ शराब के जाम छलकाते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं देते नजर आए।
शहर के समीपस्थ वाटनिकल, मोती तालाब, गोंगलई घाट आदि स्थानों में पिकनिक मनाने वालों की भीड़ नजर आई। इसके अलावा शहर के जागपुरघाट, बजरंग घाट, गांगुलपारा सहित अन्य छोटे स्पॉटो में सैकड़ों लोगों ने परिवार के साथ पिकनीक मनाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया।
2025 को विदा और नूतन वर्ष 2026 की धूम में कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुरे वक्त मुस्तैद दिखाई दी। अवंती बाई चौक, बस स्टैंड में कोतवाली पुलिस ने करीब 9.30 बजे से ही सख्ती के साथ दुकाने बंद करानी शुरु कर दी थी। इसके अलावा सुबह सभी पिकनिक स्पॉट व उद्यानों में पुलिस गस्ती नजर आई।
