मेधावी छात्रों को विधायक संजय उइके ने बांटी प्रोत्साहन राशि

क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल के तहत प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन सामुदायिक भवन कॉपर क्लब मलाजखंड में किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 80 प्रतिशत से या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को बैहर विधायक संजय उइके ने सम्मानीत किया। उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विधायक उइके ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और लगन से ही सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बोर्ड कक्षाओं के बच्चों को जो 90 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत अर्जित करेंगे, उन्हें टैब देकर सम्मानीत किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नि:शुल्क करवाई जाएगी।