बालाघाट

मेधावी छात्रों को विधायक संजय उइके ने बांटी प्रोत्साहन राशि

शिक्षा को मिला संबल

बालाघाट

Dec 31, 2025

क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल के तहत प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन सामुदायिक भवन कॉपर क्लब मलाजखंड में किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 80 प्रतिशत से या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को बैहर विधायक संजय उइके ने सम्मानीत किया। उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विधायक उइके ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और लगन से ही सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बोर्ड कक्षाओं के बच्चों को जो 90 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत अर्जित करेंगे, उन्हें टैब देकर सम्मानीत किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नि:शुल्क करवाई जाएगी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नागेश शेनॉय अधिशासी निदेशक ताम्र परियोजना मलाजखंड और विशिष्ट अतिथि प्रमोदसिंह उपमहाप्रबंधक मानव संसाधन ताम्र परियोजना मलाजखंड रहे। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं के 257 और कक्षा 12वीं के 168 बच्चों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानीत किया गया। जबकि प्रतिभा खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2025 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 106 बच्चों को भी प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसी प्रकार संस्था प्रमुख के साथ शिक्षकगणों को भी शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन की भी व्यवस्था की गई थी।

समारोह में विधायक और अधिकारियों के अलावा जनपद अध्यक्ष्ज्ञ सविता धुर्वे, उपाध्यक्ष हेमंत साहू, द्रोपकिशोर मेरावी, परसराम धुर्वे, रखीला मेरावी, विमल तिल्लासी, झामसिंह टेकाम, रोशनी मेरावी, सीएन झा, नीलकंठ राहंगडाले, संतोष बिसेन, विमल पाटिल, दशरथ धारवैया, शिव ग्वाल, भारती कुमरे, पंकज पंद्रे, मथुरा मरकाम, सूरज लाल बिसेन, तुलसी परते, दीपक ग्वाल, श्यामलाल तराम सहित विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षकगण, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ।

31 Dec 2025 08:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / मेधावी छात्रों को विधायक संजय उइके ने बांटी प्रोत्साहन राशि

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

