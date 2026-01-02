बालाघाट नक्सल मुक्त घोषित होने का मनाया जश्न

हॉक फोर्स मुख्यालय कनकी में भव्य सैनिक सम्मेलन
लगभग 35 वर्षों तक नक्सल समस्या से जूझने के बाद बालाघाट जिले ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। माह दिसंबर 2025 में सभी सक्रिय नक्सलियों ने शासन के समक्ष आत्म समर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की प्रतिबद्धता व्यक्त किए जाने के बाद जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में हॉक फोर्स मुख्यालय कनकी में एक भव्य सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
यह आयोजन एसपी बालाघाट एवं सेनानी हॉक फोर्स के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्पेशल डीजी नक्सल अभियान पंकज श्रीवास्तव भापुसे रहे। सम्मेलन में नक्सल उन्मूलन अभियान में योगदान देने वाले जवानों के सम्मान के साथ-साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक भोज बड़ा खाना का आयोजन किया गया, जिसमें 123 बटालियन के अधिकारी एवं जवानों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान 123 बटालियन सीआरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक ओमप्रकाश यादव एवं सिपाही प्रवीण भाई के प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने पूरे माहौल को देशप्रेम की भावना से ओत-प्रोत किया। उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्पेशल डीजी ने नक्सल विरोधी अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इनमें सीआरपीएफ की ओर से देवेंद्र प्रसाद दुबे, तनवीर जमाल, प्रमोद यादव तथा प्रदीप सैनी सहित अन्य अधिकारी एवं जवान शामिल रहे।
इस अवसर पर कलेक्टर मृणाल मीणा, एसपी संजय सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन, एसपी आदित्य मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक मंडला रजत सकलेचा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 123 बटालियन सीआरपीएफ, 7वीं बटालियन, 148 बटालियन, 207 कोबरा बटालियन एवं जिला पुलिस के अधिकारी एवं जवानों की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह के माध्यम से जिले के नक्सल मुक्त होने की ऐतिहासिक उपलब्धि को पूरे सम्मान और गौरव के साथ मनाया गया।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग