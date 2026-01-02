बालाघाट नक्सल मुक्त घोषित होने का मनाया जश्न

कार्यक्रम के दौरान 123 बटालियन सीआरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक ओमप्रकाश यादव एवं सिपाही प्रवीण भाई के प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने पूरे माहौल को देशप्रेम की भावना से ओत-प्रोत किया। उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्पेशल डीजी ने नक्सल विरोधी अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इनमें सीआरपीएफ की ओर से देवेंद्र प्रसाद दुबे, तनवीर जमाल, प्रमोद यादव तथा प्रदीप सैनी सहित अन्य अधिकारी एवं जवान शामिल रहे।