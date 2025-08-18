सोन नदी पुल से महिला ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल रेफर

MP News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी पर नवनिर्मित जोगदह घाट पुल से महिला ने छलांग लगा दी। जानकारी लगते ही अमिलिया थाना पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से महिला को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमिलिया ले जाया गया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।



जानकारी के मुताबिक, महिला के हाथ मेंहदी से प्रिया तिवारी लिखा हुआ है। पुलिस अभी महिला की पहचान नहीं कर पाई है। आसपास के थानों में महिला की तस्वीर भेजी गई है। यह पुल बहरी-अमिलिया मार्ग पर बन रहा है। इसका निर्माण-कार्य अधूरा होने के कारण उद्धाटन भी नहीं हुआ है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने क्यों पुल से छलांग लगाई?

