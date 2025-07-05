Big Issue: तबादलों की निकली गली, हिंदी माध्यम शिक्षकों की हुई अदला- बदली

सीकर. शिक्षा विभाग ने प्रदेश की 3,737 महात्मा गांधी स्कूलों में 11,576 नए शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है। अब इनमें पहले से मौजूद शिक्षकों के अधिशेष होने पर उन्हें अन्य हिंदी माध्यम स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। पर इस नियुक्ति प्रक्रिया को एक्सपर्ट्स महात्मा गांधी स्कूलों में गुणात्मक सुधार की बजाय शिक्षकों के तबादलों के रूप में ही ज्यादा देख रहे हैं। क्योंकि अधिशेष होेने पर यहां से जाने वाले और इनमें आए दोनों ही शिक्षक हिंदी माध्यम स्कूलों के ही है। दोनों के बीच एक विभागीय परीक्षा पास करने का ही अंतर है। ऐसे में एक्सपर्ट्स इसे तबादलों की गली ज्यादा मान रहे हैं तो शिक्षक संगठन भी महात्मा गांधी स्कूलों के गुणात्मक सुधार के लिए अलग कैडर की मांग करने लगे हैं।