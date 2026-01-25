25 जनवरी 2026,

रविवार

सीकर

मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध कल्याण अस्पताल में बदलेगी सफाई व्यवस्था

सीकर. सांवली मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध कल्याण अस्पताल और जनाना में पहली बार सफाई व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित और जवाबदेह बनाया गया है।

Google source verification

सीकर

image

Puran Singh Shekhawat

Jan 25, 2026

सीकर. सांवली मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध कल्याण अस्पताल और जनाना में पहली बार सफाई व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित और जवाबदेह बनाया गया है। संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने नई कार्ययोजना लागू की है। कल्याण अस्पताल की स्थापना के बाद पहली बार कर्मचारियों को परिसर में गंदगी वाले चिन्हित स्थानों के लिए अलग-अलग कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। इसके लिए दोनो अस्पतालों में 80 से ज्यादा कर्मचारी लगेंगे। नई व्यवस्था की खास बात है कि चिन्हित स्थानों पर गंदगी मिलने पर संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही रहेगी। सफाई कार्य की ड्यूटी रोस्टर और मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। अस्पताल प्रबधंन का दावा है कि नई सफाई व्यवस्था अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी।

तीन चरणों में होगी सफाई

पहला चरण में ओपीडी, इमरजेंसी, वार्ड और आईसीयू जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की दिन में दो बार सफाई की जाएगी। दूसरा चरण में शौचालय, गलियारे, सीढ़ियों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। तीसरे चरण में अस्पताल परिसर, पार्किंग और कचरा संग्रहण स्थलों की रोजाना सफाई होगी। अस्पताल में हर दिन औसतन दो हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। नई सफाई व्यवस्था से बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण फैलने के खतरे में कमी आएगी, जिससे मरीजों के साथ-साथ स्टाफ की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

इनका कहना है

नई व्यवस्था से सफाई में लापरवाही पर रोक लगेगी और मरीजों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। आने वाले दिनों में सफाई व्यवस्था की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी।

डॉ. केके अग्रवाल, अधीक्षक, कल्याण अस्पताल

25 Jan 2026 11:30 am

सीकर

राजस्थान न्यूज़

