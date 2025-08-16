पशुओं से सम्पर्क बढ़ा रहा बीमारियों का खतरा

मौजूदा दौर में मानव व पशु के मध्य बढ़ते संपर्क के चलते जूनोटिक(जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां) संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। वजह एक दशक से घरों में पशु पालते हैं और ज्यादातर समय उनके बीच गुजारते हैं। चिंताजनक बात है कि ज्यादातर जुनोटिक बीमारी पशुओं से ही मानव में आई है। ये बीमारियां बारिश के समय सबसे अधिक ख़तरनाक होती है और सही समय पर इलाज नहीं मिले तो संक्रमित मरीज़ की जान तक जा सकती है। ऐसे में जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए सतर्कता जरूरी है। हालांकि रेबीज रोग पूर्णतया घातक होते हुए भी सतर्कता और समय पर टीकाकरण से इसे शत-प्रतिशत रोका जा सकता है।