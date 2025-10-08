जानलेवा लापरवाही: ‘बर्न’ यूनिट या जनरल वार्ड…

चिकित्सकों के अनुसार करंट या आग से झुलसने पर शरीर की नसें और मांस कमजोर होकर अक्सर फट जाती है। ऐसे में तेजी से खून बहने लगता था। घाव होने के कारण मरीज में किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा सामान्य मरीजों की तुलना में 90 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। कई बार झुलसे मरीजों में सेप्सिस (खून में संक्रमण) से जान को खतरा हो जाता है। राहत की बात है कि सीकर की बर्न वार्ड में फिलहाल किसी प्रकार का संक्रमण नहीं फैला है और न ही बर्न के मरीजों को रेफर किया गया है। हालांकि कल्याण अस्पताल में बर्न मरीजों के साथ हो रही अनदेखी चिकित्सा सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाती है। ज़रूरत है कि अस्पताल प्रशासन तत्काल कदम उठाए, जिससे झुलसे मरीजों की जिंदगी संक्रमण के साए में न गुजरे।