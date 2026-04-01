चार दिन का चर्तुग्रही योग आज से, होगी बड़ी उथल-पुथल

पंडित मिश्रा ने बताया कि ज्योतिष में बुध को वाणी, बुद्धि और व्यापार का दाता कहा गया है। बुध का गोचर मीन राशि में 11 अप्रैल को होने जा रहा है। बुध कुंभ राशि से निकलकर गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल तक मीन राशि में ही रहेंगे। बुध के राशि परिवर्तन से शेयर मार्केट बढ़ने की संभावना है। बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। अनाज और खाने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। कई नए देशों के बीच इंपोर्ट-एक्सपोर्ट शुरू हो सकेगा। बड़े एग्रीमेंट या बिजनेस समझौते होने के योग बन रहे हैं। वहीं प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ सकती है।