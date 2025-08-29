नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को अंतिम सांस तक कारावास

पुलिस ने आरोपी शाहरुख खान (25) निवासी सलारिया कलारिया, रामसर, बाड़मेर हाल हाल अजीतनगर भरूंच, गुजरात को गिरफ्तार कर पोक्सो कोट-2 में पेश किया। आरोपी नाबालिग को बहला-फुसला कर अपहरण कर जयपुर और फिर यहां से गुजरात ले गया। गुजरात के भरूच में उसने एक किराए के मकान में नाबालिग के साथ 10 दिन तक जबरन कई बार बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में 23 दस्तावेजी साक्ष्य और 15 गवाह पेश किए गए। पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या - 2 ने मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल और 1.10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिलवाने की अनुशंसा भी की है।