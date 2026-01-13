Sikar: 6KM लंबे बाईपास के जमीन अधिग्रहण के विरोध में उतरे किसान, UIT पर लगाए ये गंभीर आरोप

किसानों का कहना है कि UIT ने नियमों का उल्लंघन कर चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूआइटी ने न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। उनका कहना है कि बाईपास निर्माण के लिए सौहार्दपूर्ण तरीके से अधिग्रहण होना चाहिए था, लेकिन गैरकानूनी तरीके से उनकी ज़मीन ली गई है।