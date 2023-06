Weather Update: राजस्थान में अभी- अभी जारी हुआ भारी बरसात का अलर्ट, 15 जिलों में होगी झमाझम

latest weather news : सीकर. राजस्थान में भारी बारिश का दौर शनिवार से फिर लौटने वाला है। इस दौरान शुरुआती दो दिनों में प्रदेश के 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

Heavy rain is coming again in Rajasthan. there will be rain in 15 districts from tomorrow सीकर. राजस्थान में भारी बारिश का दौर शनिवार से फिर लौटने वाला है। इस दौरान शुरुआती दो दिनों में प्रदेश के 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बरसात में तेजी का दौर शुरू होगा। जिससे महीने के अंत तक कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, स्काई मेट वेदर रिपोर्ट ने भी इसकी संभावना जताई है।