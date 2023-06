Weather update: राजस्थान में अभी- अभी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, 21 जिलों में होगी झमाझम

Very heavy rain alert in rajasthan. सीकर. राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने फिर ताजा अलर्ट जारी कर दिया है।

Red alert issued for heavy rains in Rajasthan. there will be rain in 21 districts सीकर. राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने फिर ताजा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को प्रदेश के 21 जिलों में बारिश होने की संभावना है। जिनमें कहीं हल्की से मध्यम तो कहीं भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। इसे लेकर केंद्र ने अलग- अलग जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।