वेब वन, वेब टू....करोड़ों की कमाई करता रहा देश का यह बोर्ड!

Web One, Web Two.... This board of the country kept earning crores!

कोरोनाकाल में परीक्षाएं नहीं होने से राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को कई करोड़ की बचत हुई है। बोर्ड परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए छात्रों से फीस लेने के बाद परीक्षा नहीं कराई गईं। परीक्षाएं कराने के बोर्ड के सभी खर्चे बच गए। अब करोड़ों की इस राशि का इस्तेमाल राजस्थान के खस्ताहाल स्कूलों की दशा सुधारने में किए जाने की मांग उठ रही है।