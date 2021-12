नाना के साथ जालसाजी कर बैंक खाते से उड़ाया साढ़े आठ लाख की रकम

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद भेजा जेल ....

सिंगरौली. नाना के साथ जालसाजी कर खाते से आठ लाख रुपए की रकम उड़ाने वाले आरोपी नाती को सरई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे न्यायालय पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

An amount of eight and a half lakhs was blown from bank account by forgery with Nana