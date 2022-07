कांग्रेस के हाथ में होगी गांव सरकार की कमान, आधे से अधिक सीट पर कब्जा

कौन किस पार्टी का समर्थक, पढि़ए जिला पंचायत सदस्य के चुनाव परिणाम की पूरी खबर ....

सिंगरौली. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य पद के परिणाम घोषणा कर दी गई। कलेक्ट्रेट में परिणाम की घोषणा के साथ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन मीना ने विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया। मतदान के बाद केंद्रों में हुई गणना के बाद से जीत को लेकर लगाई जा रही कयासबाजी बिल्कुल सटीक निकली। एक ओर जहां ज्यादातर दिग्गज प्रत्याशियों को हार मिली। वहीं जीत का सेहरा पहनने वालों में युवा प्रत्याशियों की संख्या भी ज्यादा रही है।

command of zila panchayat by Congress, more than seat of BJP