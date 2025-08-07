‘2 हजार’ की रिश्वत लेते पकड़ाया ‘कंप्यूटर ऑपरेटर’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश में इन दिनों रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ताजा मामला सिंगरौली जिले से सामने आया है। यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया।
शिकायकर्ता कमल प्रसाद मिश्रा ग्राम कटौली पोस्ट झखरावल तहसील देवसर ने 30 जुलाई को रीवा लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि बंटवारे के मामले में आदेश करवाने के बदले तहसील देवसर में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रेमलाल सिंह के द्वारा 4 हजार रुपए मांगे गए थे। मामले की शिकायत पाए जाने के बाद लोकायुक्त ने सत्यापन कराया तो पता चला ऑपरेटर पहले ही दो हजार रुपए ले चुका था।
रीवा लोकायुक्त एसपी ने टीम गठित कर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रेमलाल सिंह को तहसील कार्यालय देवसर में 2 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। दरअसल, फरियादी और उनके भाइयों के बीच जमीन बंटवारा हुआ था। जिसके आदेश बनवाने के लिए पहले इधर-उधर भटकाया गया। फिर पैसों की मांग की गई।