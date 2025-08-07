‘2 हजार’ की रिश्वत लेते पकड़ाया ‘कंप्यूटर ऑपरेटर’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

शिकायकर्ता कमल प्रसाद मिश्रा ग्राम कटौली पोस्ट झखरावल तहसील देवसर ने 30 जुलाई को रीवा लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि बंटवारे के मामले में आदेश करवाने के बदले तहसील देवसर में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रेमलाल सिंह के द्वारा 4 हजार रुपए मांगे गए थे। मामले की शिकायत पाए जाने के बाद लोकायुक्त ने सत्यापन कराया तो पता चला ऑपरेटर पहले ही दो हजार रुपए ले चुका था।