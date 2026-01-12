12 जनवरी 2026,

सोमवार

सिंगरौली

एमपी में ‘लखपति बाबू’ मांग रहा था 10 हजार की रिश्वत, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू को लोकायुक्त ने 3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

सिंगरौली

Himanshu Singh

Jan 12, 2026

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर कर्मचारी या अफसर घूस लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता है। ऐसा ही मामला सिंगरौली जिले से सामने आया है। यहां पर धिरौली तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू ने रिश्वत की पेशकश की थी।

शिकायतकर्ता 30 वर्षीय रामनारायण शाह निवासी ग्राम/पोस्ट धिरौली ने बताया कि मेरे द्वारा ग्राम धिरौली तहसील सरई में सितंबर माह 2024 में 23.75 डिसमिल भूमि खरीदी थी। जिसके नामांतरण हेतु मेरे द्वारा तहसील कार्यालय में आवेदन लगाया गया था । तब मैंने नायब तहसीलदार के बड़े बाबू लखपति सिंह तहसील सरई एवं बाबू देवेंद्र तहसील सरई से मिला तो उनके द्वारा नामांतरण करवाने हेतु मुझसे 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है।

3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया बाबू

सत्यापन में मामले की शिकायत सही पाई गई। आरोपी देवेंद्र द्वारा शिकायतकर्ता से पहले ही 3 हजार की रिश्वत ले गई थी। फिर सोमवार को बाबू लखपति सिंह को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपीगण के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया । टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

संबंधित विषय:

mp news

बड़ी खबरें

