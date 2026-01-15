‘अकेले आना, जो कहूंगा करना पड़ेगा’, कॉलेज प्रोफेसर ने छात्रा को किया फोन, ऑडियो वायरल

आरोप है कि रात करीब 10.30 बजे अतिथि विद्वान ने छात्रा को वाट्सएप कॉल किया और कहा कि तुम्हारा पेपर करवा दूंगा। अकेले आना, जो मैं कहूंगा, वह करना पड़ेगा। यह बात किसी को मत बताना। छात्रा के पति ने कहा कि इस गंभीर मामले की शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। पति ने कहा कि बातचीत का लहजा अशोभनीय और दबाव बनाने वाला था। पत्नी ने कॉल के तुरंत बाद पूरी जानकारी दी। पति का कहना है कि कॉल के स्क्रीनशॉट उनके पास मौजूद हैं। लेकिन सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई। (MP News)