‘अकेले आना, जो कहूंगा करना पड़ेगा’, कॉलेज प्रोफेसर ने छात्रा को किया फोन, ऑडियो वायरल

PM Excellence College Professor Harassment Viral Audio (फोटो- पीएम एक्सीलेंस कॉलेज फेसबुक पेज)
Professor Harassment Viral Audio:सिंगरौली के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज (PM Excellence College) वैढ़न में एक अतिथि विद्वान पर शादीशुदा छात्रा से पेपर पास कराने के बदले दबाव और आपत्तिजनक बातचीत का गंभीर आरोप लगा है। छात्रा के पति भारतीय सेना में पदस्थ हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई है। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने जांच की बात कही है। छात्रा का जियोलॉजी विषय का एक पेपर छूट गया था। जिसे पास करने के लिए उसे एक साल इंतजार करना पड़ता। इसी को लेकर उसने संबंधित अतिथि विद्वान से संपर्क किया।
आरोप है कि रात करीब 10.30 बजे अतिथि विद्वान ने छात्रा को वाट्सएप कॉल किया और कहा कि तुम्हारा पेपर करवा दूंगा। अकेले आना, जो मैं कहूंगा, वह करना पड़ेगा। यह बात किसी को मत बताना। छात्रा के पति ने कहा कि इस गंभीर मामले की शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। पति ने कहा कि बातचीत का लहजा अशोभनीय और दबाव बनाने वाला था। पत्नी ने कॉल के तुरंत बाद पूरी जानकारी दी। पति का कहना है कि कॉल के स्क्रीनशॉट उनके पास मौजूद हैं। लेकिन सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई। (MP News)
अतिथि विद्वान डॉ. शिवेश साकेत ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि छात्रा और उसके पति दबाव बनाने के उद्देश्य से आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सफाई दी है कि कल आना कहने का अर्थ कार्यदिवस था, न कि रविवार। किसी भी तरह की आपत्तिजनक बातचीत नहीं की।
कॉलेज प्राचार्य डॉ. एमयू सिद्धिकी ने कहा कि कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर आंतरिक जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला संज्ञान में आया है। छात्रा के पति से फोन पर बात कर लिखित शिकायत दर्ज कराने कहा है। आवेदन प्राप्त होते ही मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। (MP News)
