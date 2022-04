आधी रात में सडक़ पर उतरी पुलिस, सलाखों के पीछे पहुंचे सैकड़ों अपराधी

गुंडा बदमाश व हिस्ट्रीशीटरों को किया चेक .....

सिंगरौली. आधी रात अचानक पुलिस अधिकारी सहित पूरा बल सडक़ उतरा और भ्रमण करते हुए गंभीर अपराधों के 94 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं डीजल, शराब व रेत के अवैध कारोबारियों को भी पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़ा है। इधर 434 गुंडा, बदमाश व हिस्ट्रीसीटरों को चेक करते हुए पुलिस ने कार्रवाई किया है।

Police came on road in middle of night, hundreds of criminals behind bars