कोयला खनन करने वर्षों पुराने जंगल को उजाडऩे की तैयारी, नए नहीं हुए तैयार

आवंटित कोल खदानों में जंगल का रकबा अधिक, कटेंगे लाखों पेड़

पर्यावरण दिवस पर विशेष

सिंगरौली. देश के विकास के लिए ऊर्जाधानी सिंगरौली के रहवासियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि आने वाला समय और भी भयानक होगा। अधिक से अधिक कोयला खनन के लिए वर्षों पुराने जंगल उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन नए जंगल तैयार करने की कवायद सुस्त है। इसकी वजह कंपनियों की पौधरोपण को लेकर सुस्त कार्यप्रणाली मानी जा रही है।

Singrauli forest trees are being cut for coal mining, not plantation