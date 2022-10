एयरफोर्स के जवान ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा अधिकारियों को बताना मुझे सांप ने डस लिया

-मृतक जवान के दादा रह चुके विधायक, सुसाइड नोट की पुलिस कर रही जांच







सिरोही Published: October 04, 2022 09:59:33 pm

Airforce jawan committed suicide, wrote in suicide note to tell officers that snake bit meकालन्द्री (सिरोही). जिले के कालन्द्री में एक दिन पहले सुसाइड करने वाले भारतीय वायु सेना के जवान निर्मल कुमार पुत्र विसाराम मेघवाल का मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उसका शव फंदे से लटका मिला था। मृतक जवान के भाई के पहुंचने पर पुलिस ने राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया।

एयरफोर्स के जवान ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा अधिकारियों को बताना मुझे सांप ने डस लिया

-जवान की राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि, माउंट एयर फोर्स के जवानों, स्थानीय अधिकारियों, परिजनों व ग्रामीणों ने पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि इसके बाद जवान की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए परिजनों के घर लाई गई। जहां बड़ी संख्या में लोगों ने जवान के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद माउंट एयर फोर्स की टीम की ओर से राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार की प्रक्रिया की गई। जिसमें जवानों की ओर से घर से पार्थिव देह को एक बक्से में रख कर परेड करते हुए शमशाम घाट ले जाया गया। जहां निर्मल कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए 10 जवानों की ओर से 3 बार एयर फायरिंग कर सलामी दी गई। साथ ही पार्थिव देह पर लिपटे तिरंगे और यूनिफार्म को परिजनों को सुपुर्द किया गया। इस दौरान तहसीलदार सुमित्रा चारण, प्रधान हसमुख कुमार, थानाधिकारी गनी मोहम्मद, पटवारी अशोक कुमार, प्रेम सिंह, ताराराम मेघवाल सहित सैंकड़ों लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित कर मृत जवान को अंतिम विदाई दी। स्टाम्प पर लिखा सुसाइड नोट इधर, अपने घर में संदिग्धावस्था में मृत मिले भारतीय वायु सेना के जवान निर्मल कुमार के पास एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है। कालन्द्री थानाधिकारी गनी मोहम्मद ने बताया कि मृत मिले जवान के कमरे में 50 रुपए के स्टाम्प पर सुसाइड नोट लिखा मिला है। जिसमें निर्मल कुमार ने लिखा है कि एयरफोर्स की अच्छी व सम्मानजनक जॉब होती है। जिससे मैं खुश हूं, फिर भी मैं कायरतापूर्ण कार्य कर रहा हूं। साथ ही यह भी लिखा है कि अधिकारियों को बताना मुझे सांप ने डस लिया है। ससुराल वालों को सूचना दे देना, लेकिन बुलाना मत। मेरे बैंक खाते में काफी पैसा है, जरूरत पड़े तब निाल लेना। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इधर, घटना के बाद मृतक जवान के के भाई सतपाल ने घटना की पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। जवान एक दिन पहले ही आया था घर

कालन्द्री निवासी भारतीय वायु सेना में जवान निर्मल कुमार पुत्र वीसाराम 39 विंग एयर फोर्स में सीपीएल पद पर उद्दमपुर जम्मू में तैनात था और एक दिन पहले ही अवकाश पर अपने घर कालन्द्री आया था। सोमवार को वह अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत मिला था। उनकी मां के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे पड़ौसियों ने निर्मल कुमार को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई का आरोप, इसलिए परेशान था

मृतक जवान के भाई सतपाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्मल कुमार की और उसकी पत्नी में विवाद रहता था। इससे वह परेशान था। निर्मल के दादा रह चुके विधायक

सुसाइड करने वाले वायु सेना के जवान निर्मल कुमार के दादा मोतीलाल रेवदर विधानसभा क्षेत्र से 1967 में विधायक भी रह चुके हैं। निर्मल कुमार ने 11 साल पहले 2011 में एयरफोर्स की नौकरी ज्वॉइन की थी। वर्तमान में वह जम्मू में तैनात था। हाल ही घटना से एक दिन पहले ही वह अवकाश लेकर अपने घर आया था। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें